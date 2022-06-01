Казанский IT-парк приглашает всех желающих на праздник в честь Дня защиты детей

Сегодня в 18:00 в казанском IT-парке пройдет праздник в честь Дня защиты детей. Информация об этом размещена в социальных сетях технопарка.

«Ваших детей ждут увлекательные активности и мастер-классы от лучших аниматоров города, шоу мыльных пузырей и шоу фокусника, фудкорт и фотозона», – говорится в объявлении.

Кроме того, в программе числятся спортивные состязания, аквагрим, а также бесплатные сладости для ребят. Вход на территорию IT-парка свободный, однако для посещения мастер-классов необходимо зарегестрироваться.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики в Днем защиты детей, выложив ролик в своем аккаунте в Telegram.