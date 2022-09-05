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Спорт
5 сентября 2022  11:11
Арсений Каримов

Казанский «Ирбис» стал серебряным призером Кубка России по флорболу

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Казанский флорбольный «Ирбис» стал серебряным призером Кубка России. Во Фрязино они уступили в финале одному из самых титулованных клубов России – «Нижегородцу» из Нижнего Новгорода.

В основное время матч завершился со счетом 5:5, а победителя выявили по принципу «золотого гола».

Напомним, что флорбольный «Ирбис» создан в июне 2021 года. На Кубке России они уверенно прошли групповой этап, одержав две победы в двух матчах, а в полуфинале в овертайме победили команду «Солнечные Орлы».

#флорбол #кубок России
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