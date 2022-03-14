Казанский «Ирбис» вышел в Высшую национальную лигу по флорболу в свой первый сезон

С 11 по 13 марта в Московской области прошел заключительный тур первой лиги чемпионата страны по флорболу. Победителем стал казанский «Ирбис» с 41 очком, в результате клуб вышел в Высшую лигу национального чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Казанцы завоевали путевку в высший дивизион за день до завершения турнира, обыграв команду «Техник» (Навашино из Нижегородской области) со счетом 5:2. До этой встречи команды делили между собой пальму первенства.

Капитан казанцев Андрей Бородкин стал лучшим нападающим по итогу сезона, лучшим защитником признан Егор Куницин.

«Ирбис» — первый клуб по флорболу, который будет представляет Татарстан на российской флорбольной арене среди мужских команд. В свой первый сезон участия в чемпионате страны команда сыграла без единого поражения.