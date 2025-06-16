Казанский ипподром отпразднует Сабантуй концертами, скачками и семейными активностями

Масштабный конно-спортивный праздник, посвященный Сабантую пройдет на территории Казанского ипподрома (пр. Альберта Камалеева 27/1) 20 июня в 17.00. Мероприятие включено в акцию «Лето в Татарстане» и обещает стать ярким событием этого лета.

Гостей ждет насыщенная программа: выступления популярных артистов татарской эстрады — Раяза Фасыйхова, Вадима Захарова, Зайнаб и Салавата Фархетдиновых, увлекательные скачки и бега, а также развлечения на любой вкус.

В этот день среди наездников разыграют 14 призов, среди которых: приз «Сабантуй-2025», приз «Федерации коневодства и конного спорта РТ», приз в честь сельских тружеников, приз в честь хлеборобов Республики Татарстан и другие.

Особое внимание на празднике уделено детям. Для юных посетителей подготовлена обширная развлекательная программа, включающая бесплатные мастер-классы, детскую зону с катанием на лошадях и пони, гонки на тракторах, аквагрим и национальные конкурсы с призами. Интерактивные зоны «Киберконница», «Пегас-экспресс», «Конек-горбунок» и «Робоскачки» позволят детям окунуться в мир современных технологий и народных сказок. Тематические мастер-классы, город профессий, скачки на понициклах и фиджитал зона с гоночным автомобилем добавят еще больше ярких впечатлений.

Для взрослых на первом этаже будет развернут фестиваль самозанятых, где более 20 предпринимателей представят эксклюзивные украшения, декор для дома, стильные изделия из кожи и дерева, а также оригинальные сувениры. Мастера проведут мастер-классы по казанскому шву, тамбурной вышивке и ткачеству на станках.

Также посетителей ждет ярмарка фермерской продукции, зона фудкорта, тематические фотозоны и интерактивная киберспортивная площадка.

Особый бонус – все, кто придет в национальном костюме или с его элементами, получат бесплатное мороженое.

Ранее указ о проведении Сабантуя подписал Раис РТ Рустам Минниханов.