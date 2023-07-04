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Общество 4 июля 2023 18:53

Казанский институт культуры хочет открыть в Китае отделение по изучению русского языка

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Казанский государственный институт культуры хочет открыть в Китае подготовительное отделение по изучению русского языка. Сейчас ведутся переговоры, сообщила исполняющая обязанности ректора вуза Резеда Гарифуллина на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«У нас есть амбициозный проект — мы планируем открыть по сетевой программе подготовительное отделение в Китае для иностранных слушателей, где они будут изучать русский язык и в дальнейшем поступать в наш вуз», — рассказала спикер.

Китайцы смогут начать изучать русский язык в своей стране, чтобы потом им было легче учиться в вузе, пояснила Гарифуллина.

«Эта идея возникла потому, что у нас обучается пара десятков аспирантов из Китая. Обучение касается не только магистратуры, но и аспирантуры», — подчеркнула она.

#татарстан и китай #казанский институт культуры
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