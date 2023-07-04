Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский институт культуры хочет открыть в Китае отделение по изучению русского языка
Казанский государственный институт культуры хочет открыть в Китае подготовительное отделение по изучению русского языка. Сейчас ведутся переговоры, сообщила исполняющая обязанности ректора вуза Резеда Гарифуллина на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«У нас есть амбициозный проект — мы планируем открыть по сетевой программе подготовительное отделение в Китае для иностранных слушателей, где они будут изучать русский язык и в дальнейшем поступать в наш вуз», — рассказала спикер.
Китайцы смогут начать изучать русский язык в своей стране, чтобы потом им было легче учиться в вузе, пояснила Гарифуллина.
«Эта идея возникла потому, что у нас обучается пара десятков аспирантов из Китая. Обучение касается не только магистратуры, но и аспирантуры», — подчеркнула она.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»