Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанский инновационный университет подписал соглашение с «Институтом стандартизации»
В Санкт-Петербурге на полях Форума «Российская неделя стандартизации» в рамках Научно-практической конференции «СТАНДАРТИЗАЦИЯ – ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ», посвященной 100-летию деятельности ФГБУ «Институт стандартизации», состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским инновационным университетом и ФГБУ «Институт стандартизации».
Сотрудничество с Институтом стандартизации откроет новые возможности для научной школы КИУ в области стандартизации и управления качеством для студентов, профессорско-преподавательского состава и для региона в целом на пути обеспечения технологического лидерства и достижения технологического суверенитета.
В качестве основного докладчика в пленарной сессии выступила проректор по инновационно-проектной деятельности, д.э.н., профессор, эксперт РАН Ирина Антонова. Также в конференции участвовали генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов, начальник отдела Департамента оборонно-промышленного комплекса Правительства Российской Федерации Геннадий Климович, Научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН, академик РАН Владимир Окрепилов и др.
Основными приоритетными направлениями работы конференции были выбраны «Роль стандартизации в научно-технологическом развитии страны», «Цифровая трансформация стандартизации: проблемы и перспективы», «Профессиональное образование в стандартизации: наука и инновации», «Экономический вклад стандартизации в устойчивое развитие регионов».
Ирина Антонова выступила с докладом «Экономика замкнутого цикла как инновационный путь устойчивого развития регионов: роль стандартизации», в котором представила ключевые инициативы, направленные на решение вопросов устойчивого развития регионов в контексте глобальных вызовов, роли стандартизации и научно-методологического обеспечения перехода российских регионов к экономике замкнутого цикла, формирования научно-образовательного инновационного пространства с учетом востребованных профессий для устойчивого развития.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»