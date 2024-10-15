Казанский инновационный университет подписал соглашение с «Институтом стандартизации»

Фото: ФГБУ «Институт стандартизации»

В Санкт-Петербурге на полях Форума «Российская неделя стандартизации» в рамках Научно-практической конференции «СТАНДАРТИЗАЦИЯ – ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ», посвященной 100-летию деятельности ФГБУ «Институт стандартизации», состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским инновационным университетом и ФГБУ «Институт стандартизации».

Сотрудничество с Институтом стандартизации откроет новые возможности для научной школы КИУ в области стандартизации и управления качеством для студентов, профессорско-преподавательского состава и для региона в целом на пути обеспечения технологического лидерства и достижения технологического суверенитета.

В качестве основного докладчика в пленарной сессии выступила проректор по инновационно-проектной деятельности, д.э.н., профессор, эксперт РАН Ирина Антонова. Также в конференции участвовали генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов, начальник отдела Департамента оборонно-промышленного комплекса Правительства Российской Федерации Геннадий Климович, Научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН, академик РАН Владимир Окрепилов и др.

Фото: ФГБУ «Институт стандартизации»

Основными приоритетными направлениями работы конференции были выбраны «Роль стандартизации в научно-технологическом развитии страны», «Цифровая трансформация стандартизации: проблемы и перспективы», «Профессиональное образование в стандартизации: наука и инновации», «Экономический вклад стандартизации в устойчивое развитие регионов».

Ирина Антонова выступила с докладом «Экономика замкнутого цикла как инновационный путь устойчивого развития регионов: роль стандартизации», в котором представила ключевые инициативы, направленные на решение вопросов устойчивого развития регионов в контексте глобальных вызовов, роли стандартизации и научно-методологического обеспечения перехода российских регионов к экономике замкнутого цикла, формирования научно-образовательного инновационного пространства с учетом востребованных профессий для устойчивого развития.