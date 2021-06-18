Казанский инновационный университет открыл студию национальной кухни

18 июня в Казанском инновационном университете состоялось открытие уникальной кулинарной студии. Лаборатория, созданная учеными, производителями инновационного оборудования и студентами кафедры дизайна КИУ, призвана сохранить кулинарное наследие татарского народа и придать ему новое звучание.

Комплекс носит имя известного кулинара Юнуса Ахметзянова, автора целой библиотеки уникальных рецептов татарской национальной кухни. Оборудование, безвозмездно предоставленное студии немецким производителем, позволит открывать новые технологии в приготовлении традиционных блюд.

Так, лаборатория оснащена интеллектуальной многофункциональной сковородой, блюда в которой готовятся в 4 раза быстрее, чем на обычных приборах. Приспособление имеет 350 автоматических программ готовки, распознает размер продукта, объем загрузки и определяет различные параметры приготовления. Стоимость сковороды превышает 2 миллиона рублей. Помимо прочего, в распоряжение технологов пищевой промышленности поступила последняя модель бойлерного пароконвектомата для приготовления пищи бесконтактным способом.

«Казанская студия — единственная в своем роде во всей России, с уклоном в национальную кухню, — подчеркнул шеф-повар компании Rational Рамиль Ахметов. — Сейчас кафе и рестораны переходят на новый уровень. Столица РТ в этом смысле играет на опережение. Оборудование, установленное в студии, ускоряет процесс приготовления пищи, экономит время, электричество, воду и человеческие ресурсы. Блюдо, которое вы получаете в результате, очень вкусное и выглядит, как на картинке».

В студии нового поколения будут обучаться студенты и представители ресторанного бизнеса. Ректор КИУ Асия Тимирясова рассказала, что вуз готовит кадры для сферы общественного питания уже более 15 лет. И для того чтобы Казань соответствовала высокому статусу гастрономической столицы России, необходимо придерживаться современных направлений приготовления и оформления кулинарной продукции.

«Многие, кто не связан со сферой общественного питания, полагают, что повар — это человек, который стоит у раскаленной плиты, — заявила Тимирясова. — Однако сегодняшний повар должен обладать совершенно новыми компетенциями: уметь программировать и знать IT- технологии. Фактически повару необходимо быть и IT- инженером. Современное оборудование не принесет пользы, если ты не знаком с новейшими разработками».

К слову, сегодня на кафедре национальной кулинарии КИУ обучаются около 300 студентов со всего Татарстана и из разных городов России.

«Находясь здесь, я испытываю самые светлые и теплые чувства, — сообщил внук Юнуса Ахметзянова Искандер Давидов. — Приятно, что дело моего деда продолжается. И в вузе, где так трепетно относятся к традициям татарской кулинарии, будут обучать молодых ребят поварскому творчеству».

Кстати, издательство «Познание» КИУ выпустило более 20 книг, посвященных культурному наследию, обычаям и кулинарному искусству татарского народа. На страницах изданий можно найти множество традиционных рецептов татарской национальной кухни, а также полезные советы и рекомендации, благодаря которым приготовить изысканные лакомства не составит труда даже начинающему повару. Все книги можно бесплатно скачать на официальном сайте вуза.