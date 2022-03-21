Казанский инновационный университет имени Тимирясова: Будущее за инклюзивным образованием

16-18 марта в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова прошел очередной международный форум «Преемственная система инклюзивного образования: теория и эффективные практики». В мероприятии приняли участие более 100 отечественных и зарубежных исследователей. Эксперты обобщили российский и мировой опыт, а также обсудили результаты научного поиска решений проблем инклюзивного подхода к обучению.

«В наши дни инклюзивное образование становится актуальным как никогда, — отметила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. — Мы о нем часто говорим, очень много наработок в этом направлении уже имеется. Был проведен целый ряд исследований в педагогике и смежных науках. Отмечу, что сегодня чрезвычайно популярны кросс-функциональные команды, которые изучают особенности внедрения инклюзивных практик в учебный процесс. Эти разработки важны не только для Татарстана, но и для всей России».

КИУ им. В.Г. Тимирясова развивает методологию инклюзивного образования уже в течение 11 лет. За эти годы ученые казанского вуза выявили и осветили множество аспектов организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня в детских садах Татарстана открываются группы, где дети с ОВЗ получают адекватно организованное обучение и воспитание, — рассказала начальник отдела реализации государственных программ и проектов Министерства образования и науки РТ Татьяна Алексеева. — Группы компенсирующей направленности работают в 554 казанских детских садах. Большая их часть — для детей с нарушениями речи. Кроме того, есть группы, где воспитываются дети с туберкулезной интоксикацией, с аллергическими и нефрологическими заболеваниями. Также действуют группы часто болеющих детей. В Татарстане есть 34 детских сада, предлагающие 68 групп комбинированной направленности, в которых объединены дети с разными нарушениями».

Алексеева обратила внимание на печальную статистику. На сегодняшний день в Татарстане насчитывается порядка 29,5 тыс. детей с ОВЗ. Из них примерно 17,5 тыс. дошкольники, оставшиеся 12 тыс. — учащиеся начальных и средних учебных заведений. Основная задача — обеспечить преемственность в обучении детей с нарушениями в развитии, отметила эксперт.

«Казань делает очень много для того, чтобы дать возможность особенным детям обучаться и реализовывать себя наравне с остальными, — заявил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов. — Мы создаем очень много инфрастуктурных возможностей и очень много внимания уделяем данному вопросу. Однако каждый из нас понимает, что самые главные люди в школах и детских садах — воспитатели и учителя. Поэтому крайне важно создавать площадки, подобные этому форуму. Именно здесь специалисты могут обсуждать проблемы, делиться опытом и получать новые знания».

Ректор КИУ им. В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова отметила, что за 11 лет ни один из форумов не повторил по формату и содержанию предыдущий, но традиционно собирал всех неравнодушных к вопросам образования и судьбе подрастающего поколения.

«Наш университет — признанный центр в области фундаментальных прикладных исследований, посвященных инклюзивным педагогическим технологиям, — заявила ректор. — Более 10 лет назад была создана кафедра теоретической и инклюзивной педагогики. А в 2017 году — НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования. Мы сотрудничаем с 15 образовательными организациями России в вопросах инклюзии, а также с 6 научно-образовательными центрами Европы и Азии».

Коллективом КИУ проделана огромная работа по научно-методическому обеспечению инклюзивного образовательного процесса. Благодаря деятельности ученых вуза многие образовательные организации Татарстана получили помощь в решении проблем, касающихся воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Также в рамках форума состоялась Международная олимпиада школьников и студентов по социокультурной и образовательной инклюзии «Вместе мы — сила!». Участники соревнований смогли проявить свои творческие и интеллектуальные способности.