Казанский имам рассказал, какая награда записывается матерям в исламе

Женщине за рождение и воспитание ребенка прощаются грехи и засчитывается большая награда. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Материнство – это святая вещь. Есть множество изречений, когда наш любимейший Пророк говорил, что с первой схваткой во время родов женщине прощаются все грехи. С каждой каплей молока, которым она будет кормить малыша, записывается ей великая награда. С каждой бессонной ночью записывается великая награда. Не зря же говорится, что рай находится под ногами матери», – сказал имам.

По, его словам, в том числе и этим объясняется высокая демография в мусульманском мире.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: какие роли ислам отводит женщине и отношение к феминизму».