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На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2025 10:03

Казанский и петербургский «Зениты» вновь сыграют в противостоянии Вербова и Алекно

Казанский и петербургский «Зениты» вновь сыграют в противостоянии Вербова и Алекно
Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» сегодня примет питерский «Зенит» в рамках 24-го тура российской Суперлиги. Матч ознаменуется очередным противостоянием самого титулованного тренера России Владимира Алекно и его ученика Алексея Вербова.

Действующая серия домашних побед «Зенита-Казани» составляет уже одиннадцать матчей. Команда Алексея Вербова продолжает лидировать в турнирной таблице. Всего одно поражение от «Белогорья» в рамках чемпионата России позволяет казанцам чувствовать себя комфортно на первой строчке в турнирной таблице: они опережают питерский «Зенит» и московское «Динамо» на 10 очков. Сейчас на счету «Зенита» 59 очков.

Команда Владимира Алекно располагается на втором месте в турнирной таблице с 49 очками в активе. Еще в конце декабря питерцы шли за пределами первой шестерки команд, однако в 2025 году рвут и мечут. Их победная серия составляет уже 13 игр. Питерцы обыграли всех прямых конкурентов.

Начало сегодняшнего матча назначено на 16:30 по московскому времени. Игра состоится на площадке казанского Центра волейбола.

#вк зенит-казань #вк зенит #суперлига
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