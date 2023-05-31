Казанский и Московский цирки представят совместное шоу «Все будет хорошо!»

Грандиозная танцевально-цирковая программа — совместный проект Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре и Казанского государственного цирка – стартует в Казани 1 июня и продлится все лето. Об этом на тематической пресс-конференции сообщила руководитель казанского учреждения Эльмира Булатова.

«В программе будут участвовать не только приезжие артисты, как это бывает принято, но и выпускники и ученики нашей цирковой школы. Это очень большой прорыв для нас, и очень большая гордость», — отметила спикер.

Отдельное внимание Эльмира Булатова на создание балетной группы в казанском цирке. Чтобы попасть в балет, танцоры проходили сложнейшие кастинги. Группа была создана как из воспитанников цирка, так и выпускников Казанского института культуры.

«Наши ребята будут выступать на уровне с именитыми артистами Московского цирка. Особенностью премьеры также будет то, что ее посетить Максим Юрьевич Никулин. Он будет поздравлять ребят. Есть такая традиция: что бы ни пожелал Максим Юрьевич, все обязательно сбывается. Он потрясающе добрый человек, обожает свое дело», — подчеркнула спикер.

Премьера «Все будет хорошо!» 1 июня будет посвящена десятилетнему юбилею проекта «Культурный дневник школьника», в рамках которого в республике планируется провести более 1000 мероприятий в течение года.