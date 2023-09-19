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Казанский и брянский театры кукол впервые обменяются спектаклями
С 20 по 24 сентября Татарский государственный театр кукол «Экият» и Брянский областной театр кукол проведут обменные гастроли. Показы на двух сценах состоятся впервые.
«В 2020 году мы должны были участвовать у них в фестивале „Славянские театральные встречи“, но к сожалению из-за пандемии фестиваль не состоялся. Мы должны были показать спектакль „Ночь перед Рождеством“», — рассказала «Татар-информу» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.
Театр кукол «Экият» представит в Брянске три постановки: поучительную сказку «Волк и семеро козлят», волшебную историю Валентина Катаева «Цветик-семицветик» и романтическую сказку Евгения Шварца «Золушку».
Брянский театр кукол в эти дни также представит в Казани три спектакля: по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Пастушка и трубочист», поморскую сказку Бориса Шергина «Волшебное кольцо» и по одноименному произведению гения детской литературы Корнея Чуковского «Мойдодыр».
«Экият» седьмой год участвует в рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ «Большие гастроли для детей и молодежи». Казанский театр уже обменялся гастролями с коллегами из Омска, Магнитогорска, Хабаровска, Нижнего Новгорода и Курска.
Фото: театр кукол «Экият».
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