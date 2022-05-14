Казанский и Бакинский музыкальные вузы заключили меморандум о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

В Казанской консерватории состоялся круглый стол «Тюркская музыка в современном мире», посвященный 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией и 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Форум проходил в онлайн-формате и объединил ведущих специалистов Казанской государственной консерватории имени Жиганова и Бакинской музыкальной академии имени Гаджибейли.

Участников и слушателей форума приветствовали руководители вузов Вадим Дулат-Алеев и Фархад Бадалбейли. Вадим Дулат-Алеев выразил надежду, что онлайн-форум только начало плодотворного сотрудничества.

«Культурные связи Татарстана и Азербайджана очень важны. В этом году в Российской Федерации отмечается 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. На концерте, который Казанская консерватория посвятила этой знаменательной дате, звучала и музыка азербайджанского композитора Алии Мамедовой. Музыка очень хорошо показывает, как связаны традиционная и современная культура народа. Традиции и современность – это то, что нас интересует и вдохновляет. И у вас, и у нас очень хорошие школы изучения традиционного искусства и яркие достижения в современной музыке. Я надеюсь, что впереди много совместных проектов», – подчеркнул он.

Фото предоставлено пресс-службой консерватории

Фархад Бадалбейли отметил, что необходимо восстановить также творческие связи, нарушенные из-за пандемии.

«С Казанью и татарским музыкальным искусством нас связывает очень многое. Хочется, чтобы к нам снова приезжали ваши прекрасные исполнители, ведь Казань – одна из столиц мирового музыкального искусства. Приветствую круглый стол, посвященный этому важнейшему событию, 1100-летию принятия Ислама, удивительному времени на татарской земле. Очень здорово, что начинает открываться истинная история», – заметил он.

Выступления участников круглого стола были посвящены историческим фигурам татарской и азербайджанской музыки, проблемам музыкальной тюркологии, вопросам этномузыкологии и эпосоведения, особенностям работы композиторских кафедр вузов.

Вузы заключили меморандум о сотрудничестве, который позволит проводить совместные научные конференции и семинары, концерты, фестивали и конкурсы, мастер-классы и творческие встречи. Студенты и педагоги смогут воспользоваться изданиями вузов, учебно-методической литературой, обмениваться опытом в процессе работы студенческих научных объединений и программ академической мобильности.