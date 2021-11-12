Казанский Горводзеленхоз готовит молодые деревья к зиме

Специалисты казанского «Горводзеленхоза» готовят деревья к зимнему периоду. Всего укрыть мешковиной, камышовыми матами, полиэтиленовой пленкой и щепой предстоит порядка двух тысяч деревьев, высаженных в 2018-2020 годах.

На сегодня работы уже проведены на пр. Камалеева, сообщает пресс-служба мэрии. В настоящее время они ведутся на Ленинской дамбе.

Фото: портал мэрии Казани

Как пояснили в «Горводзеленхозе», укрытие позволит снизить антропогенную нагрузку на зеленые насаждения, а также защитит их от неблагоприятных погодных условий.

В скверах города к зимовке подготовили и цветники с многолетники растениями. Эти работы проведены в сквере Толстого, на бульварах «Ак чәчәкләр» и «Фестивальный», в Ленинском и Лядском садах, в парке Победы и в парке в ЖК «Салават Купере», на площадях 1 Мая и Свободы.