Казанский медуниверситет впервые вошел в рейтинг Times Higher Education Impact Ranking

Казанский государственный медицинский университет впервые вошел в глобальный рейтинг Times Higher Education Impact Ranking. Об этом на торжественном заседании Ученого совета образовательного учреждения сообщил ректор вуза Алексей Созинов.

«Наши успехи в рейтингах — это кумулятивный эффект от всех сторон нашей деятельности. Это результат традиций, высокого профессионализма, самоотверженной работы наших сотрудников и добросовестной учебы и активной жизненной позиции обучающихся», — заметил Созинов.

Он отметил, что университет прочно удерживает лидирующее положение в системе российского медицинского образования. Рейтинговое агентство RAEX опубликовало топ вузов — лидеров по разным направлениям подготовки. В топ-20 рейтинга по направлению «Медицина и здравоохранение» вошли не только медицинские вузы, но и многопрофильные университеты, имеющие в своем составе профильное подразделение. Учитывая данный факт, Казанский ГМУ занял 6-ю позицию, уступив Сеченовскому университету, Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету имени Пирогова, Первому Санкт-Петербургскому государственному медицинскому университету имени Павлова, Московскому государственному университету имени Ломоносова и Санкт-Петербургскому государственному университету.