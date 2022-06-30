Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 27 по 30 августа

С 27 по 30 августа в столице Татарстана состоится Казанский глобальный молодежный саммит. Его участниками станут 200 делегатов: министры по делам молодежи и спорту стран Организации исламского сотрудничества, лидеры молодежных организаций, представители международных организаций, которые занимаются молодежной политикой, лидеры мнений, молодые предприниматели и представители научного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Глобальный молодежный саммит будет организован в рамках международной программы «Казань — Молодежная столица ОИС 2022». Благодаря саммиту молодые лидеры и ответственные за принятие решений в области молодежной политики получат шанс стать частью глобальной сети, целью которой является содействие эффективной работе с молодежью и выработке единой политики, уверены организаторы.

Саммит продлится четыре дня. Программа мероприятия включает пленарное заседание с участием профильного республиканского министерства, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентацию исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде, сессии по прогнозированию будущего развития молодежной среды, а также культурную составляющую. В первые два дня будут организованы по четыре одновременных семинара-практикума (по 50 участников в каждом).

Результатом мероприятия должно стать проведения исследования современной молодежи, а также принятие совместной резолюции и Казанского плана действий, который ляжет в основу совместных молодежных инициатив и долгосрочных программ по сотрудничеству на пространстве стран ОИС.

До 18 июля на сайте открыта заявочная компания. Участниками события могут стать представители молодежи из стран — членов ОИС, России и мусульманских меньшинств государств, не входящих в ОИС, лидеры молодежных объединений, представители международных организаций, работающих с молодежью, молодые лидеры, молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет. Требуется знание английского языка.

Основная повестка саммита — роль молодежи в развитии межкультурного диалога и самоидентификации, вовлечение молодежи на локальном и глобальном уровнях.

Работа мероприятия будет сосредоточена на следующих темах: «Равенство возможностей», «Предпринимательские навыки», «Ментальное здоровье», «Межкультурный диалог», «Миграция молодежи» и «Цифровизация».