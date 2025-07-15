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На главную ТИ-Спорт 15 июля 2025 18:15

Казанский футбольный клуб «Сокол» снялся с розыгрыша Кубка России

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Казанский футбольный клуб «Сокол» снялся с розыгрыша Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба кировского «Фанкома», с которым команде из столицы Татарстана предстояло играть в первом раунде Пути регионов.

Матч между клубами должен был состояться в начале августа (5-7 число), однако теперь будет отменен.

На прошлой неделе (6 июля) «Сокол» проиграл в последней встрече «Крыльям-Советов-2» (2:3) в 13-м туре первенства Второй лиги «Б».

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