Казанский футбольный клуб «Сокол» снялся с розыгрыша Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба кировского «Фанкома», с которым команде из столицы Татарстана предстояло играть в первом раунде Пути регионов.

Матч между клубами должен был состояться в начале августа (5-7 число), однако теперь будет отменен.

На прошлой неделе (6 июля) «Сокол» проиграл в последней встрече «Крыльям-Советов-2» (2:3) в 13-м туре первенства Второй лиги «Б».