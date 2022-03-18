Казанский фонд в ходе гуманитарной акции посетил 12 провинций Афганистана

Фото: ИА " Татар - информ"

Казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России в ходе доставки гуманитарной помощи общине афганских татар посетил 12 провинций Афганистана, где встретился с местным населением и старейшинами.

«Они активно помогли раздать гуманитарную помощь наиболее нуждающимся татарским семьям в уездах и кишлаках этих провинции. Благодаря помощи фонда, удалось сохранить более 1000 детей от голодной смерти», — рассказал журналисту «Татар — информа» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

От провинции к провинции автомобильная колона передвигалась в сопровождении охраны из состава бойцов местной самообороны. А все местное население для встречи машин выстраивалось по обеим сторонам дороги в так называемый коридор безопасности, который длинной мог доходить до 500 метров. Были опасения различного рода провокаций со стороны различных вооруженных формирований.

«Члены татарской общины очень добродушно отнеслись к нам. Они предлагали переночевать у них, что является знаком особого уважения. И мы ночевали, несмотря на то что был риск нарваться на боевиков различных террористических организаций, которых много в Афганистане. Но местные жители не допустили этого. Для них мы были высокие гости из России, из братского Татарстана», — подчеркнул генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

О дружелюбном настрое местного населения к русским говорит и тот факт, что во многих провинциях автоколонну с продуктами местные встречали с российскими триколорами. Когда представители фонда проходили мимо одного дома, вышел хозяин и пригласил в гости. Рустам Хабибуллин извинился перед афганцем и объяснил, что очень спешит довезти продовольствие в другие провинции. Тогда тот попросил сфотографироваться рядом с его домом, в окне которого он вывесил российский флаг. И настоял, чтобы Рустам запомнил его дом и в следующий раз обязательно зашел к нему в гости, а флаг непременно будет там висеть.

Кроме основной цели по доставке гуманитарной помощи общине татар, руководство фонда в каждом населенном пункте беседовало со старейшинами о том, как они живут и что можно сделать, чтобы улучшить условия жизни. Очень значимая беседа состоялась со старейшинами и руководством провинции Саманган.

«Раньше эта провинция полностью обеспечивала себя пшеницей и различной сельхозпродукцией, включая овощи и фрукты. Задача Фонда помочь им восстановить прежние посевные объемы», – пояснил Рустам Хабибуллин.

Представителями фонда была собрана необходимая информация о проблемных вопросах каждой из посещаемых провинций и возможных путях их решения.

«Наши специалисты составляют заявку о потребности в необходимых семенах, саженцах, сельхозтехнике, удобрении, энергетике и водоснабжении. Ведь война все это разрушила. Люди хотят работать, и им необходимо в этом помочь по мере наших возможностей», – отметил Рустам Хабибуллин

В дальнейших планах представительства фонда договориться местными с учебными заведениями о подготовке специалистов-аграриев: агрономов, техников, механизаторов.