Казанский фонд раздал 12 тыс. хлебных лепешек афганским беженцам в шести районах Кабула

Фото: ИА " Татар - информ"

Сотрудники и волонтеры представительства казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России в течение трех дней раздали 12 тыс. хлебных лепешек афганским беженцам в шести районах Кабула. В гуманитарной акции было задействовано 24 магазина, в каждом из которых было закуплено и роздано нуждающимся по 500 лепешек.

«В связи с голодом и военными действиями многие сельские жители Афганистана, бросив свои дома, приехали в крупные города, образуя стихийные поселения беженцев. Многие живут прямо на улице. В отсутствии работы большинство из них находятся за чертой бедности и вынуждены попрошайничать. Возле каждого магазина стоят по 50 женщин, детей, стариков и просят еду», — рассказал журналисту «Татар- информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Надо отметить, что такие акции по раздаче хлеба стараются проводить и другие благотворительные организации, работающие под эгидой ООН. Афганистан — страна аграрная, и большинство афганцев живут в селе. В зимние месяцы и без того нарушенная войной транспортная логистика Афганистана становится еще более сложной из-за снежных заносов на перевалах. В это время доставить продукты к многим сельским поселениям становится практически невозможно. Кроме крестьян в Афганистане до сих пор насчитывается и порядка 1 миллиона кочевников. К весне скудные запасы населения совершенно заканчиваются, и афганцы в надежде переждать голодное время начинают собираться вокруг больших городов, которых мало. На данный момент только в районах Кабула насчитывается более 3 млн вынужденных переселенцев.

«К сожалению, гуманитарная ситуация в Афганистане к весне только ухудшилась. По прогнозам экспертов, до лета из-за голода и болезней могут не дожить более 1 миллиона афганских детей. Это, конечно, очень страшно», — подчеркнул генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.