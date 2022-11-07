Казанский фонд передал теплую одежду и обувь нуждающимся детям Кабула

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Казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России передал партию теплой одежды и обуви для более чем 100 нуждающихся семей афганских татар, проживающих в кабульском районе Хвая-Раваш.

«Здесь проживает много бедных семей татар. Их детям мы передали теплую одежду и обувь. В Афганистане скоро наступит зима и наша цель сохранить им жизни от холода», – рассказали в фонде.

Девятый округ Кабула, район Хвая-Раваш, это один из беднейших районов Кабула, даже несмотря на то, что здесь расположен аэропорт. Район находится в низине города, и после дождей его постоянно затапливает. Ситуацию с подтоплениями усугубляют и построенные на территории аэропорта фортификационные сооружения, которые возвели силы США и НАТО во время оккупации Афганистана. Они задерживают воду, не давая ей свободно уйти.

По этой причине фонд рассматривает возможность строительства сточных каналов для недопущения подтопления района.