Казанский фонд обеспечил медикаментами больницы в провинциях проживания афганских татар

Фото: ИА «Татар-информ»

Казанский благотворительный патриотический фонд мусульман России обеспечил на ближайшее время медикаментами лечебные учреждения регионов компактного проживания афганских татар. Помощь оказывалась за счет средств сотрудников фонда.

«Благотворительный фонд передал лечебным учреждениям регионов проживания афганских татар 400 коробок с необходимыми медикаментами. Это противовирусные препараты и лекарства от болезней желудка. Сейчас такая помощь крайне необходима. Наступили холода, и сразу увеличилось количество больных простудными заболеваниями», — рассказал журналисту ИА «Татар-информ» генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин.

Кроме того, часть медикаментов сотрудники фонда совместно с Советом татар Афганистана доставили в лагерь беженцев, расположенный возле уезда Саадат под Кабулом.

«Беженцам из татарских провинций мы так же передали пять коробок — это порядка 600 упаковок медикаментов. В этом стихийном татарском лагере беженцев находятся более 500 татар. Из-за отсутствия медикаментов, ограниченного количества продуктов питания только за последний месяц здесь погибли пять детей, две беременные женщины и двое стариков», — подчеркнул Рустам Хабибуллин.

Он пояснил, что из-за ведения боевых действии в районах их проживания и голода беженцы стягиваются поближе к крупным городам и занимают места в бывших разрушенных кишлаках. При помощи подручных средств они пытаются восстановить часть разрушенных домов.

На снятом фондом видео глава старейшин лагеря беженцев Забихулла Захид Татар поблагодарил сотрудников фонда, а также руководство Российской Федерации и Республики Татарстан за помощь и поддержку, которую они оказывают Афганистану.