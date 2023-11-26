Казанский флорист порекомендовал самые удачные цветы в подарок ко Дню матери

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Сегодня в России отмечается День матери. Какими цветами порадовать самых близких людей в этот трогательный и теплый праздник, рассказал ассистент кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, старший флорист казанской студии цветов Никита Степанов.

Так, к примеру, можно подарить ранункулюсы, которые долго сохраняют эстетически приятный вид и не вызовут аллергию. Такой букет может простоять около месяца. Цветы внешне напоминают пионы. В сборных букетах и икебане можно использовать орхидеи цимбидиум. Цветок с едва заметным ароматом внешне напоминает мотылька.

Поразить разнообразием красок адресата поможет альстромерия, которую из-за высокого стебля стоит дарить монобукетом. Преимущество цветка в том, что он долго распускается и сохраняет свежесть.

Безопасным вариантом для аллергиков также станет эустома. В то же время растение обладает мягким душистым ароматом, внешне напоминает кустовую розу.

Среди ароматных цветов можно остановить выбор на маттиоле — цветке с лепестками малинового, лавандового, белого и розового оттенков в маленьких бутонах. Однако, подчеркнул специалист, этот вариант не подойдет для подарка человеку, страдающему астмой.

«Не рекомендую дарить лилии, каллы и хризантемы. Хотя они долго сохраняют свежесть в вазе, но зачастую именно они вызывают аллергию. Также не рекомендуется выбирать цветы с легкой пыльцой и сильным сладким ароматом», — заметил флорист.

Если же в качестве подарка рассматривается растение в горшке, важно посоветоваться с адресатом. К примеру, если мама создает оранжерею экзотических растений, можно преподнести ей пальму, карликовый банан, который летом можно переместить на террасу или балкон, вечнозеленую юкку, цикас, финиковую пальму, трахикарпус и драцену.

Также любителю экзотики понравится адонидия, хамедорея, рапис, диксония и кариот — пальмовые формы с необычным внешним видом.

«Прекрасным вариантом для подарка станут ароидные растения: алоказия, аглаонема, антуриум, спатифиллум, монстера, филодендрон и прочие. Из орхидных стоит отдать предпочтение более знакомым видам: фаленопсису, дендробиуму, онцидиуму, цимбидиуму. Они имеют разнообразный окрас и форму, все необходимое для ухода за орхидеями — в шаговой доступности. Прекрасным подарком будут и цитрусовые растения, такие как лимон, лайм, мандарин, апельсин, помело, понцирус, цитрон и другие», — перечислил эксперт в беседе с медиапорталом КФУ.

В заключение Степанов порекомендовал дарить женщинам цветы нежных тонов и создавать композиции с успокаивающими оттенками зеленого, лавандового и нежно-розового. Однако это прежде всего дело вкуса, возраста и сезона, уверен он.

День матери был установлен указом Президента РФ в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путин 2024-й объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.