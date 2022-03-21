Казанский флорбольный «Ирбис» предложил изменить формат Высшей российской лиги

Казанский флорбольный клуб «Ирбис» вышел с инициативой изменить формат проведения чемпионата Высшей лиги. Исполнительный директор Булат Габдрахманов предложил командам проводить домашние и гостевые матчи с каждым соперником — сейчас все команды приезжают в один из городов и там играют тур.

«Мы предлагаем изменить формат проведений, чтобы проводить гостевые и хозяйские игры в полном формате. Мы хотим работать с болельщиками и сделать бренд. А когда мы играем только одни выходные в Казани, а все остальные проводим в других городах, очень сложно удержать аудиторию. Пока решения по этому поводу нет, голосование будет летом», — рассказал Габдрахманов.

Флорбольный клуб «Ирбис» в первый сезон своего существования выиграл первую лигу и завоевал путевку в высшую. По словам Габдрахманова, на первый домашний матч команды в сентябре пришло около 700 болельщиков при вместимости трибун в 1 тыс. человек.