Казанский ФК «Нэфис» примет «Химик-Август» в Кубке России по футболу

Любительский футбольный клуб «Нэфис» сыграет в Казани матч 1/256 финала Кубка России против чувашского клуба «Химик-Август». Игра на Центральном стадионе пройдет сегодня. Начало встречи в 19:00.

«Нэфис» выступает в чемпионате Татарстана и является действующим чемпионом республики. «Химик-Август» представляет группу 4 Второй лиги. Команда из поселка Вурнары занимает седьмое место в таблице чемпионата, одержав две победы в четырех матчах.

Напомним, что кроме казанского любительского клуба, в Кубке России принимают участие любительские команды «Амкал» и «2Drots».