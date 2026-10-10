Казанский фигурист Лутфуллин исполнил уникальную комбинацию с четверным тулупом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фигурист из Казани Глеб Лутфуллин завоевал серебро международного турнира «Мемориал Дениса Тена» в Казахстане. Спортсмен набрал 277,23 балла по итогам короткой и произвольной программ, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

В произвольной программе Лутфуллин исполнил пять четверных прыжков, а также уникальную комбинацию из четверного тулупа и двух тройных акселей. Выступление спортсмена позволило ему улучшить личный рекорд сезона по сумме двух программ на 26 баллов.

Для Лутфуллина эта серебряная медаль стала первой на турнирах серии «челленджер» в текущем сезоне. На соревнованиях в Братиславе фигурист занял четвертое место.

Победителем «Мемориала Дениса Тена» стал Владислав Дикиджи с результатом 312,79 балла, бронзовым призером – Петр Гуменник, набравший 261,76 балла.