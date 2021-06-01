Казанский фестиваль мусульманского кино принял около 600 заявок из 45 стран мира

XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино завершил прием заявок на участие в проекте. Оргкомитетом проекта было приятно около 600 заявок из 45 стран мира в этом году, сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» научный сотрудник всероссийского государственного института кинематографии, участник отборочной комиссии Нина Кочеляева.

«Общее впечатление сводится к тому что, несмотря на период пандемии, на то, что прошлый фестиваль проходил в онлайн-формате, кинофорум не утратил своей привлекательности для кинематографистов, потому что заявок не меньше, чем в прошлом году и, в некотором случае, даже больше. Это касается в основном короткометражного кино», - подчеркнула Нина Кочеляева.

Она считает, что заявленные работы стали отражением регионального и культурного разнообразия. Кочеляева отметила, что в связи с огромным количеством заявок из разных стран мира, программа будет корректироваться.

Однако по ее словам, пандемия не могла не повлиять на работу фестиваля. Например, традиционно проект получал огромное количество заявок из Казахстана и Кыргызстана. В этом же году из этих стран поступило «рекордно» минимальное количество работ.

В пресс-службе фестиваля отметили, что к началу июля станет известна конкурсная программа.

Напомним, в этом году фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 5 по 10 сентября. Помимо традиционной конкурсной программы зрителей ожидает обширная внеконкурсная и параллельная программы.