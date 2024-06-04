Казанский фестиваль мусульманского кино отправляется в Малайзию

фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

С 8 по 15 июня международный фестиваль мусульманского кино пройдёт в столице Малайзии Куала Лумпуре и городе Джохор. Об этом «Татар-Информу» сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Малазийцы очень мало, практически ничего не знают об исламе в России. Они думают, что здесь его нет. С помощью фестиваля они поняли, что Татарстан - это центр ислама в России», - сообщила Айтуганова.

В программе фестиваля будут фильмы «Мулла» (2018), «Халима» (2017), «Тарлан» (2022), «Остазбикә» (2019), «Мой народ - татары. Код успеха» (2022), «Альмандар из Альдермыша»(2023) и «Ибн Фадлан» (2022).

После письма Раису РТ Рустаму Минниханову с предложением провести фестиваль в Малайзии, решили организовать совместно с кинофестивалем дни татарской культуры. Министр культуры РТ Ирада Аюпова выезжает в Малайзию уже 5 июня.

«Туда теперь едет «Выставка Шамаилей», «Выставка Казанского Кремля», «Выставка татарского костюма» - они будут во входном зале. В основном зале будут проецироваться семь татарстанских фильмов-призеров фестиваля», - рассказала директор ТатарКино.

В Казани XX Международный фестиваль мусульманского кино, который в этом году будет носить название «Алтын Минбар», пройдёт с 6 по 11 сентября. 1 июня завершился прием заявок для участия. Также с этого года список номинаций пополнит категория «Лучший анимационный фильм».