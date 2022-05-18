Казанский федеральный университет запустит новый научно-популярный проект GeoFest

В Казанском федеральном университете 3 июня состоится GeoFest. Преподаватели вуза и специалисты Российского географического общества прочитают лекции, проведут интерактивы и мастер-классы, сообщает пресс-служба КФУ.

«Новый научно-популярный проект Казанского университета посвящен географии, экологии и окружающему миру. К участию в мероприятии приглашаются все желающие. GeoFest стартует в 17.00 во втором высотном корпусе КФУ. Вход свободный», — отметили в пресс-службе.

Участников мероприятия ожидают научно-популярные лекции. В частности, ученые расскажут о космических снимках и особенностях работы геоинформационных систем.

Кроме того, будут работать площадки с интерактивами, где будут проводиться опыты и эксперименты, конкурсы и викторины, а также мастер-классы «Нефть под микроскопом», «Определи минералы» и другие.