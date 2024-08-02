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Казанский федеральный университет взял на себя оплату обучения детей участников СВО
Казанский федеральный университет взял на себя оплату обучения детей участников СВО. Такое решение принял ректорат вуза при поддержке руководства республики.
«На основании Устава КФУ принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100 процентов в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области», – говорится на сайте КФУ.
Речь идет о поддержке студентов, которые обучаются в КФУ (включая филиалы) на очной и очно-заочной формах обучения, получая высшее образование впервые (бакалавриат или специалитет).
Однако стоит отметить, что данная льгота не распространяется на обучающихся, принятых в Казанский федеральный в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций.
Финансирование будет осуществлено за счет собственных средств вуза, включая средства, полученные от коммерческой деятельности, добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. Объем финансирования составит до 25 миллионов рублей на 2024/2025 учебный год.
«Необходимость и своевременность принятия этого важного решения еще раз подтверждается большим количеством обращений от детей участников СВО в администрацию университета с соответствующими просьбами», – добавили в вузе.
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