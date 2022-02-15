Казанский федеральный университет впервые начнет подготовку биотехнологов и биоинженеров

Казанский федеральный университет начнет подготовку биотехнологов и биоинженеров. Обучение первых групп бакалавров и магистрантов стартует осенью в Институте экологии и природопользования, сообщает пресс-служба КФУ.

«Казанский федеральный университет получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки “Биотехнология” (Биотехнология и биоинженерия). Биотехнология и биоинженерия – признанные мировые перспективные направления. По этой причине подготовка специалистов, в чьей компетенции будет использование “зеленых”, “серых”, “белых”, “красных” биотехнологий на стыке отраслей, стало неоспоримой необходимостью в масштабах страны», – отметили в пресс-службе.

Ранее направления «Биотехнология» в Казанском федеральном университете не было. Первый набор будет осуществляться на контрактной основе.

«В этом году впервые открываем набор. Аккредитацию для того, чтобы получить бюджетные места, можем провести только после первого набора», – подчеркнула директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.

Биотехнологии востребованы в здравоохранении, защите окружающей среды, производстве продуктов питания, энергетике, сельском хозяйстве, а также лесном хозяйстве, аквакультуре и других областях.