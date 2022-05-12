Казанский федеральный университет улучшил позиции в трех международных рейтингах

Казанский федеральный университет улучшил свои позиции в рейтингах SCImago, RUR и RankPro. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин отметил, что независимые международные организации позитивно оценили работу университета, сообщает пресс-служба вуза.

В рейтинге Worldwide Professional University Rankings RankPro Казанский федеральный университет занял 154-е место в мире и второе место среди российских вузов. В прошлом году университет располагался на 193-й строке в мире и на шестой – в списке российских вузов.

Этот рейтинг формируется Международным советом ученых совместно с Академией наук Латвии по международной программе «Глобальный мировой коммуникатор. Образование и наука».

Здесь учитываются численность студентов, включая иностранных, и научно-преподавательского состава вуза, предлагаемые образовательные программы. Кроме того, оценивается доступность информации на сайте вуза, ранги вузов в глобальных и национальных рейтингах и результаты экспертного опроса членов Международного совета ученых.

«В этом рейтинге КФУ сделал самый большой прорыв. Нам удалось выйти на второе место в стране после МГУ и на 154-е в мире. По академической составляющей мы на 89-м месте в мире, на пятой позиции в стране, по интернет-метрикам и продвижению в интернете – на восьмом месте в стране. С точки зрения коллаборативных моментов мы на восьмой позиции в России», – подчеркнул Марат Сафиуллин.

В глобальном рейтинге университетов Round University Ranking (RUR) учитывается деятельность ведущих университетов мира на протяжении 13 лет, с 2010 по 2022 год. Оцениваются такие направления деятельности вузов, как качество преподавания и исследований, уровень интернационализации и финансовой устойчивости.

В этом рейтинге в прошлом году КФУ занял 372-е место в мире, а в этом году – 250-е. Среди российских вузов Казанский университет расположился на шестом месте, в прошлом году был на восьмом.

В международном рейтинге образовательных и научно-исследовательских организаций SCImago Institutions Rankings, который составляется лабораторией SCImago, Казанскому федеральному университету удалось занять 605-е место в мире, тогда как ранее он был на 650-м.

Рейтинг формируется на основании количества страниц веб-сайта вуза и обратных ссылок в соцсетях; научно-исследовательской работы, которая основывается на публикациях, цитируемости и качестве статей; инновационной деятельности вуза, измеряемой количеством патентных заявок университета и цитирований его патентов.