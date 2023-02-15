Казанский федеральный университет создаст три технопарка

Три технопарка планирует открыть Казанский федеральный университет. Технопарк «Креативный» займет площадь в 19 тыс. кв. метров, «КиберАвтоТех» разместится на 2 тыс. кв. метров, «Биомед» — на 4,6 тыс. кв. метров. Об этом стало известно на выездном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам в КФУ.

«Для каких-то конкретных решений нужны соответствующие площадки, где студенты и преподаватели могли бы воплощать свои идеи, проводить испытания материальных объектов на соответствие качеству или рынку, их востребованность. Первый технопарк, может быть, в конце года получится вам показать», — рассказал депутатам проректор КФУ Марат Сафиуллин.

Технопарк в области промышленного дизайна будет работать на базе нового Института дизайна и пространственных искусств. Второй технопарк будет создан в передовой инженерной школе «КиберАвтоТех» в Набережных Челнах, отметил докладчик.

«Третий технопарк, наиболее сложный, — биомедицинской техники. Сейчас большой спрос на импортозамещение в этой сфере, поэтому мы создаем инфраструктуру. Надеемся, что концептуальное его видение сформируется в этом году», — подчеркнул Сафиуллин.