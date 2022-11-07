Казанский федеральный университет проведет Всероссийский диктант по английскому языку

Казанский федеральный университет в седьмой раз проведет Всероссийский диктант по английскому языку. В этом году мероприятие пройдет 30 ноября. По всей России откроются более 400 площадок – в вузах, школах, колледжах и техникумах, сообщает пресс-служба КФУ.

«Диктант проходит по инициативе Института международных отношений совместно с Департаментом по молодежной политике Казанского федерального университета. Текст диктанта, состоящий из 300 – 400 слов, подготовлен преподавателями университета», – говорится в сообщении.

В этом году диктант будет посвящен интернету, цифровым технологиям и инновациям. Его результаты после 21 декабря опубликуют на сайтах КФУ и организаций – площадок проекта.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Победители и призеры получат электронные дипломы, а все участники – электронные сертификаты.

В прошлом году в просветительской акции приняли участие более 26 тыс. обучающихся из 75 регионов России и таких зарубежных стран, как Дания, Сербия, Афганистан, Украина, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.