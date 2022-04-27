Казанский федеральный университет проведет Студенческий марш Победы

Казанский федеральный университет 29 апреля проведет Студенческий марш Победы. Он будет посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба вуза.

«В этом году мы проведем Студенческий марш во дворе главного здания по улице Кремлевская, 18. Надеемся, что в следующем году мы сможем провести мероприятие в привычном, традиционном формате», – сказала директор Департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова.

В мероприятии примут участие студенты всех институтов университета, в том числе и иностранные, а также слушатели подготовительного факультета, представители студенческих общественных организаций – более 500 человек. Еще 100 человек примут участие в церемонии возложения цветов на Аллее Славы к бюсту Мусы Джалиля в ректорском садике.

В этот день перед собравшимися выступит хоровая капелла казанского университета. А завершением марша станет запуск в небо 77 голубей.

До пандемии Студенческий марш Победы проходил по ул. Кремлевская от памятника Мусе Джалилю до главного здания университета. Отправным пунктом шествия была площадь 1 Мая, где ветераны Великой Отечественной войны, почетные гости, проректоры, руководители институтов, выпускники и студенты возлагали цветы к подножию памятника татарскому поэту.