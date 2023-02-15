Казанский федеральный университет получит грант почти в миллиард рублей

Казанский федеральный университет сохранил место в первой группе ведущих вузов России по территориальному треку и получит в этом году грант в размере 919 млн рублей. Об этом сообщил проректор КФУ по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Проректор вуза рассказал о реализации программы развития университета на 2021–2030 годы в рамках федерального проекта стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030».

«Предварительные результаты и отчет 2022 года были представлены в декабре прошлого года вниманию Минобрнауки России. Отмечено, что Казанский университет планомерно движется к стратегической цели и демонстрирует существенные достижения в образовательной и научной деятельности», — подчеркнул Сафиуллин.

По его словам, все ключевые и плановые значения и показатели эффективности как по базовой, так и специальной части гранта выполнены в полном объеме, а по ряду определяющих показателей есть опережения. Так, в прошлом году совокупный финансовый потенциал университета увеличился более чем на 1,2 млрд рублей и превысил 14,9 млрд рублей, заметил докладчик.

«Важно, что это не за счет государственных, а за счет внебюджетных источников. Доля внебюджетных доходов выросла с 62% до 66%», — констатировал он.

Казанский университет в целом реализовал все поставленные в 2022 году задачи, добавив 48 пунктов в мировых рейтингах вузов. Более того, вуз вошел в четыре новых предметных рейтинга — «Фармацевтика», «История», «Медицина», «Компьютерные науки», заключил проректор.