Казанский федеральный университет откроет подготовку сурдопереводчиков

Казанский федеральный университет начнет вести подготовку сурдопереводчиков. Для этого открывается программа бакалавриата по направлению «Русский жестовый язык: теория и практика перевода», сообщает пресс-служба КФУ.

«Студенты, которые обучатся по данному направлению, смогут быть переводчиками с русского языка на русский жестовый и наоборот, а также с английского языка на русский, поскольку предполагается его углубленное изучение. Запрос на сурдопереводчиков в обществе очень высок. Большой проблемой является и то, что те люди, которые сейчас работают сурдопереводчиками, не получали в области перевода высшего лингвистического образования», – сказала завкафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации Елена Горобец.

Она уточнила, что планируется готовить не только переводчиков, но и исследователей, которые будут вовлечены в научную деятельность по этой проблематике. Программа будет реализовываться совместно с Всероссийским обществом глухих. Практику речи будут вести преподаватели, которые являются неслышащими.

Принимать на обучение университет будет по результатам ЕГЭ. Обучение пройдет в Институте филологии и межкультурной коммуникации на русском и английском языках. В этом году предусмотрено 13 бюджетных мест. Срок обучения по очно-заочной форме составит 4,5 года.

Ранее соответствующее образование в этой области можно было получить только в двух государственных вузах Москвы и Новосибирска.