Казанский этно-fashion фестиваль включен в Федеральный план основных мероприятий
Казань ожидает большое фэшн-событие: II Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код». Проект, который впервые был проведен в прошлом году, стал первой попыткой создать площадку и условия для продвижения модного комьюнити, занимающегося популяризацией народного творчества и декоративно-прикладного искусства.
Форум имел успех в прошлом году, именно поэтому фестиваль включен в Федеральный план основных мероприятий и программу Года культурного наследия народов России.
В этом году фестиваль станет точкой притяжения более 300 умельцев. Это мастера, ремесленники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, а также из стран СНГ и Азии.
Как и в прошлом году, фестиваль вберет в себя целый спектр событий. Для жителей и гостей столицы Татарстана пройдут образовательные мастер-классы, живые панельные дискуссии, фэшн-показы от ведущих дизайнеров, выставки, public talk, масштабная ярмарка и многое другое.
Сердцем проекта станут показы дизайнерских коллекций от ведущих модельеров со всей России и из стран ближнего зарубежья. Здесь можно ближе рассмотреть, как национальный колорит легко и гармонично вплетается в современный стиль.
«Бешенные темпы глобализации, которые стартовали в XX веке, лишили нас невербального языка, возможности понимать друг друга. Мы теряем способность говорить на языке костюма, которым хорошо владели еще в XIX веке. Пословица „встречают по одежке, провожают по уму“ связана отнюдь не с тем, насколько опрятно человек выглядит. Она связана с тем, что по костюму раньше можно было понять, к какому сословию человек относится, его социальный статус и прочие вводные. Мы же сейчас живем в среде, которая ни о чем не говорит. Сейчас никто не может считать вашу идентичность. Мне бы хотелось вырваться из такой безликой среды», — поделилась мнением министр культуры РТ Ирада Аюпова.
На показ приглашен один из самых узнаваемых брендов России «Душегрея». Также продемонстрируют свои этноколлекции дизайнеры Казани. Кроме того, участниками станут Культурный центр им. А.С. Пушкина, Центр русского фольклора, которые будут в ответе за аутентичные этнические одежды. Новые коллекции продемонстрируют представители Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии и других регионов. Гостем из ближнего зарубежья станет дом моды Lali из Узбекистана.
«Нам важно не просто показать, какими были этнические костюмы, но продемонстрировать, как они могут быть модернизированы и интегрированы в современную моду. К тому же фестиваль становится местом встречи самих дизайнеров, обмена опытом в плане развития собственных этномаркеров в современном мире. Мы надеемся, что показы помогут нашим зрителям по-другому взглянуть на этнические тенденции, а мы в скором времени сможем увидеть этнику в современных одеждах наших горожан», – поделилась мнением главный дизайнер казанского бренда «Бюро Бану» Элара Шахи.
Шанс оценить новые тенденции народных промыслов и прикупить ручные изделия от лучших мастеров желающие смогут на ярмарке мастеров, которая развернется на площади перед Камаловским театром.
«На нашей площадке будет представлено два больших шатра с отдельной зоной для мастер-классов по кружевоплетению, художественной обработке кожи, валянию орнаментированного войлока и другим. Здесь будет 100 предприятий народно-художественных промыслов со всей страны и представителей других стран. Нужно отметить, что все мастер-классы будут бесплатными», – отметила директор ООО «Презент» Алсу Зубкова.
Еще одна площадка развернется в национальной галерее «Хазинэ», где во время фестиваля будет работать выставка «Наследие и традиции». На экспозиции будет представлено более 400 работ по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства. Здесь зритель увидит работы лучших мастеров из разных уголков России.
Фестиваль пройдет с 2 по 14 августа.