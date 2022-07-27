Казанский этно-fashion фестиваль включен в Федеральный план основных мероприятий

Казань ожидает большое фэшн-событие: II Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код». Проект, который впервые был проведен в прошлом году, стал первой попыткой создать площадку и условия для продвижения модного комьюнити, занимающегося популяризацией народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

Форум имел успех в прошлом году, именно поэтому фестиваль включен в Федеральный план основных мероприятий и программу Года культурного наследия народов России.

В этом году фестиваль станет точкой притяжения более 300 умельцев. Это мастера, ремесленники народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры, творческие объединения из всех регионов России, а также из стран СНГ и Азии.

Как и в прошлом году, фестиваль вберет в себя целый спектр событий. Для жителей и гостей столицы Татарстана пройдут образовательные мастер-классы, живые панельные дискуссии, фэшн-показы от ведущих дизайнеров, выставки, public talk, масштабная ярмарка и многое другое.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сердцем проекта станут показы дизайнерских коллекций от ведущих модельеров со всей России и из стран ближнего зарубежья. Здесь можно ближе рассмотреть, как национальный колорит легко и гармонично вплетается в современный стиль.

«Бешенные темпы глобализации, которые стартовали в XX веке, лишили нас невербального языка, возможности понимать друг друга. Мы теряем способность говорить на языке костюма, которым хорошо владели еще в XIX веке. Пословица „встречают по одежке, провожают по уму“ связана отнюдь не с тем, насколько опрятно человек выглядит. Она связана с тем, что по костюму раньше можно было понять, к какому сословию человек относится, его социальный статус и прочие вводные. Мы же сейчас живем в среде, которая ни о чем не говорит. Сейчас никто не может считать вашу идентичность. Мне бы хотелось вырваться из такой безликой среды», — поделилась мнением министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На показ приглашен один из самых узнаваемых брендов России «Душегрея». Также продемонстрируют свои этноколлекции дизайнеры Казани. Кроме того, участниками станут Культурный центр им. А.С. Пушкина, Центр русского фольклора, которые будут в ответе за аутентичные этнические одежды. Новые коллекции продемонстрируют представители Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии и других регионов. Гостем из ближнего зарубежья станет дом моды Lali из Узбекистана.

«Нам важно не просто показать, какими были этнические костюмы, но продемонстрировать, как они могут быть модернизированы и интегрированы в современную моду. К тому же фестиваль становится местом встречи самих дизайнеров, обмена опытом в плане развития собственных этномаркеров в современном мире. Мы надеемся, что показы помогут нашим зрителям по-другому взглянуть на этнические тенденции, а мы в скором времени сможем увидеть этнику в современных одеждах наших горожан», – поделилась мнением главный дизайнер казанского бренда «Бюро Бану» Элара Шахи.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шанс оценить новые тенденции народных промыслов и прикупить ручные изделия от лучших мастеров желающие смогут на ярмарке мастеров, которая развернется на площади перед Камаловским театром.

«На нашей площадке будет представлено два больших шатра с отдельной зоной для мастер-классов по кружевоплетению, художественной обработке кожи, валянию орнаментированного войлока и другим. Здесь будет 100 предприятий народно-художественных промыслов со всей страны и представителей других стран. Нужно отметить, что все мастер-классы будут бесплатными», – отметила директор ООО «Презент» Алсу Зубкова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одна площадка развернется в национальной галерее «Хазинэ», где во время фестиваля будет работать выставка «Наследие и традиции». На экспозиции будет представлено более 400 работ по 15 направлениям декоративно-прикладного искусства. Здесь зритель увидит работы лучших мастеров из разных уголков России.

Фестиваль пройдет с 2 по 14 августа.