Казанский энергетический университет – в первой сотне лучших вузов России

Казанский энергетический университет вошел в топ-100 вузов России и в международный рейтинг. О главных достижениях в 2021 году рассказал ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов на итоговой пресс-конференции в Казани в День энергетика.

Эдвард Абдуллазянов: «Никто не ожидал от нас такого скачка и такой прыти»

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Каковы главные достижения вуза в 2021 году?

Уходящий год был в целом успешным для нашего университета. В чем его успешность? Наконец-то мы смогли войти в сотню лучших вузов России, выиграли конкурс «Приоритет-2030», это большое достижение. Никто не ожидал от нас такого скачка и такой прыти. Из общего числа вузов, вошедших в топ, пять – творческой направленности, десять – медицинские. Из 82 вузов, подведомственных Минобрнауки, оставалось лишь 46 мест для регионов. Победа – это не только большой успех, но и серьезная ответственность. Ежегодно нужно подтверждать, что мы выполняем все заложенные критерии, Минобрнауки РФ мониторит все эти показатели. Программа рассчитана на 10 лет, ежегодно на развитие университета дается 100 млн рублей.

Перед нами на следующий год поставлена задача Президентом РТ участвовать во втором этапе конкурса по отраслевому направлению. Там другой уровень, другие требования и другое финансирование. Оно разделено на три этапа: на первом – 150 млн, на втором – 500 млн, а на третьем – около 1 млрд рублей. Мы будем участвовать во втором этапе и к этому сейчас готовимся.

«Наконец-то мы смогли войти в сотню лучших вузов России, выиграли конкурс «Приоритет-2030», это большое достижение» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Второе достижение вуза заключается в том, что мы с опережением на год построили и заселили четвертое общежитие. Я обещал это сделать и обещание выполнил. Общежитие построено благодаря 485 млн. рублей федеральных субсидий. По графику производства работ, утвержденным Минобрнауки России, и по контракту мы 31 декабря 2021 года должны были сдать строительную часть. В марте 2022 года – сдать пусконаладку, а в мае – акт ввода. Фактическое заселение в общежитие должно было пройти 1 сентября 2022 года.

Но мы сдали общежитие на 546 мест уже в этом году. Строители немного возмущались, но я настоял, и мы это сделали. 31 августа получили акт ввода в строй. Здание получилось прекрасным, в нем живут около 300 студентов. Это был подарок вуза для них к 1 сентября. Новостройка признана лучшим общественным зданием по итогам конкурса на лучший архитектурный объект столицы Татарстана.

Также хочется отметить, что в этом году проведена большая работа в здании перового общежития 1982 года постройки. Мы его утеплили и облицевали, сделали ремонт. Мы практически завершили формирование кампуса. Все наши здания теперь соединяют теплые переходы.

«Короны» у 18-этажного здания изначально не было в проекте. Когда мы пошли на согласование проекта с архитекторами города, мэр Казани Ильсур Метшин настоял, чтобы мы сделали эту «корону» Фото: president.tatarstan.ru

Жители Казани интересуются – что украшает макушку четвертого общежития?

Я вам открою секрет: «короны» у 18-этажного здания изначально не было в проекте. Когда мы пошли на согласование проекта с архитекторами города, мэр Казани Ильсур Метшин настоял, чтобы мы сделали эту «корону». Это здание находится в центре Казани, его видно из Кремля. Конечно, потребовалось дополнительное финансирование, дополнительные работы, но сейчас я вижу, что это было правильным решением. Я вижу, что «корона» – к месту. Кроме того, наше здание имеет красивую подсветку.

Как КГЭУ прошел процедуру госаккредитации?

Казанский энергетический университет прошел в этом году государственную аккредитацию успешно, без единого замечания со стороны Рособрнадзора. Без нее диплом университета не считался бы действительным. Это значит, что все образовательные программы по 45 направлениям подготовки: бакалавриат, магистратура и аспирантура соответствуют федеральным образовательным стандартам. Эта аккредитация бессрочная, но мы без контроля не останемся. Со следующего года аккредитация отменяется, но будет проводиться ежегодный мониторинг вузов. Аккредитацию мы прошли, и нам будет проще развиваться дальше.

«Все образовательные программы по 45 направлениям подготовки: бакалавриат, магистратура и аспирантура соответствуют федеральным образовательным стандартам» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В какие международные рейтинги входит энергоуниверситет?

В последнее время мы начали уделять внимание рейтингам вуза на международном уровне. Чтобы в них попасть, нужна серьезная работа всего коллектива, всех подразделений. Наконец-то в этом году КГЭУ впервые вошел в международный рейтинг вузов QS EmergingEurope&Central – Asia (EECA) UniversityRankings 2022 и занял 401-е место среди 1500 вузов в рейтинге развивающихся стран Центральной Европы и Азии. В дальнейшем планируем продолжить работу в этом направлении, для этого у вуза есть все возможности.

Каковы итоги приемной кампании-2021? Какие планы по приему на новый учебный год?

В этом году мы впервые перешагнули по контрольным цифрам приема тысячный рубеж. Это значимое событие, потому что буквально 5-6 лет назад цифра была в два раза меньше. Всего на бюджетные места с очной формой обучения зачислено 1045 человек, с заочной формой обучения – 120. На следующий год число бюджетных мест с очной формой обучения на бакалавриате увеличится на 41, на магистратуре – на 78. Кроме того, с вводом нового общежития у нас появилось больше возможностей по приему иностранных студентов. Поставили задачу обучать в будущем около 500 иностранных студентов, в новом году планируем принять около 100 человек.

«В этом году мы впервые перешагнули по контрольным цифрам приема тысячный рубеж» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Вуз осуществляет набор учащихся на новые специальности. В их числе «Автономные энергетические системы», «Электромобильный и беспилотный транспорт» на бакалавриате, «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» на специалитете. В 2022 году по последнему направлению появятся 25 бюджетных мест. Кроме того, для магистрантов откроется новая специальность – «Иженерия искусственного интеллекта». Продолжим обучать магистрантов «Энергоэффективным и экологически безопасным технологиям на предприятиях ТЭК» и другим инновационным направлениям.

Какую научную работу проводит вуз?

В КГЭУ создается новая уникальная лаборатория «Умные наноматериалы для повышения энергоэффективности». Это проект молодых ученых, которые выиграли грант Президентской программы исследовательских проектов. С 2021 до 2023 года на исследования в лаборатории будет ежегодно выделяться около 15 млн рублей из федерального бюджета. Возглавит молодежную исследовательскую лабораторию ученый с мировым именем, итальянец Умберто Берарди. Под его руководством будет сформирована перспективная команда.

«Еще один инновационный проект - мобильные зарядные комплексы для электромобилей» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Еще один инновационный проект – мобильные зарядные комплексы для электромобилей. Он выполняется совместно с ООО «ПО «Зарница» в рамках постановления Правительства РФ. Финансирование составляет 250 млн. рублей. Это будут мощные мобильные зарядные комплексы, которые можно перемещать на любые расстояния с помощью специальных контейнеров на колесах. Они будут передвигаться на прицепах «КАМАЗов» и «Уралов».

Еще хочу отметить успехи наших специалистов. В июне этого года преподаватель КГЭУ – кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии в энергетике и нефтегазопереработке» Регина Исхакова стала победителем конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани».

«На следующий год число бюджетных мест с очной формой обучения на бакалавриате увеличится на 41, на магистратуре – на 78» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

С наукой в вузе все в порядке, а как обстоят дела со спортом?

Студенты энергоуниверситета ежегодно становятся победителями на федеральных и республиканских соревнованиях. В этом году наш парень Ильназ Минмуллин занял первое место на чемпионате Республики Татарстан по борьбе корэш. Легкоатлет Фазыл Хусаенов завоевал золото на республиканском чемпионате и чемпионате ПФО, а команда КГЭУ стала второй на чемпионате России по горному бегу. Наша студентка Светлана Морозова – призер чемпионата республики и ПФО, Максим Тихонов занял второе место на первенстве республики. По итогам Спартакиады вузов Татарстана сборная команда КГЭУ традиционно занимает призовые места.

Спортсменам нужны залы для тренировок. Когда у энергоуниверситета появится спортивный комплекс?

Мы – единственный солидный вуз, который остался без собственного спортивного комплекса. Раньше я считал, что в Казани много спортивных объектов, которые можно арендовать. Но, оказывается, все не так просто. В городе много молодых людей и когда идешь арендовать площадку или спортивный комплекс, дают неудобное время – рано утром или поздно вечером. Бывает, что у студента по графику тренировки, а у владельца площадки на это время запланированы какие-либо мероприятия. Число молодых людей, желающих заниматься спортом, растет с каждым годом.

Мы два года вынашивали идею создания собственного спорткомплекса. Сейчас прорабатываем вопрос реконструкции здания в Казани по адресу ул. Голубятникова, д. 17. Проведено предпроектное обследование здания и принято решение сделать проект в следующем году. Данный вопрос обсудили с главой администрации Ново-Савиновского района, наша идея нашла поддержку. Планируем создать спорткомлекс с бассейном и войти в федеральную программу. Фасад здания согласован с администрацией города. Спорткомплекс – наша мечта, но уже есть основа, чтобы она осуществилась.

«Доля вакцинированных в КГЭУ близка к 100 %. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники привиты на 99,9 %, студенты – на 83 %» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Какие мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции проводите?

Доля вакцинированных в КГЭУ близка к 100%. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники привиты на 99,9%, студенты – на 83%. Каждую неделю около ста человек у нас вакцинируется. КГЭУ имеет свой пункт вакцинации в общежитии №2. Каких-то всплесков заболевания в вузе допущено не было. Люди болеют в легкой форме дома. Случаев со смертельным исходом, к счастью, в этом году не было. Думаю, что это результат того, что мы смогли системно подойти к этой работе. Кроме того, в вузе соблюдаются все меры профилактики, в помещениях работают рециркуляторы, а в местах общего пользования размещены антисептические средства. Мы ни на один день не прекращали учебный процесс, не переходили в этом учебном году на дистанционное обучение.

Эдвард Юнусович, в этом году вас переизбрали ректором на новый срок. Какие цели ставите на предстоящую пятилетку?

Выборы ректора прошли 8 декабря, поскольку у меня заканчивается пятилетний контракт. По согласованию с Президентом РТ и Минобрнауки к голосованию были допущены два кандидата. В ходе тайного голосования 93 % голосов были отданы за мою кандидатуру. Участвую в выборах уже третий раз и очень рад такой поддержке коллектива. Это дает мне силы для дальнейшей работы и развития. Работа руководства вуза направлена на создание комфортных условий для работы преподавателей и учебы студентов. Также я ставлю задачу повысить качество образования, чтобы диплом университета был востребованным, а наш выпускник всегда мог найти работу. Считаю, что трудоустройство выпускников – наша главная задача.

«В ходе тайного голосования 93% голосов были отданы за мою кандидатуру. Участвую в выборах уже третий раз и очень рад такой поддержке коллектива» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Какие задачи стоят перед вузом в новом году?

Следующий год мы объявили Годом цифровизации. Разработали большую дорожную карту, планируем провести целый комплекс работ. Думаю, что на следующий год получим результаты в этой области. Считаю, что не только электричество или электроснабжение должны быть устойчивыми. Также необходим устойчивый интернет, все эти вопросы планируем решить.

Другой тренд связан с так называемым переходом к безуглеродной энергетике. Это возобновляемые источники энергии – ветровые и солнечные электростанции, гидроэлектростанции, атомные станции, водородная энергетика. Наш университет занимается всеми перечисленными инновационными направлениями.

«Мы сейчас занимается внедрением Университета 3:0. Это сплав образования, науки и предпринимательства» Фото: © ИА «Татар-информ»

Любой университет без научной работы называется колледжем. Поэтому мы сейчас занимается внедрением Университета 3:0. Это сплав образования, науки и предпринимательства. С этого годы ввели должность проректора по науке и коммерциализации, чтобы молодые ученые, проработав своим направления, могли создавать стартапы, защищаться по итогам учебы по своим направлениям и зарабатывали деньги. Считаю, что каждый студент должен заниматься наукой. Поэтому мы хотим в дальнейшем продвигать не только образовательный, но и научный процесс.