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Общество
15 декабря 2021  09:39

Казанский экстрим-парк «Урам» стал обладателем всероссийской премии «Время молодых»

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Казанский экстрим-парк «Урам» стал обладателем всероссийской премии. Об этом в своем Instagram сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

«На первой Всероссийской премии „Время молодых“ казанский экстрим-парк „УРАМ“ выиграл в номинации „Лучшее место для молодежи!“ Так держать! Алга!» — написал под постом руководитель республики. 

Подписчики поддержали новость. «Достойно, заслуженно, хичшиксез», «Очень хороший и красивый парк», — сказали интернет-пользователи.

Напомним, 22 ноября прошло торжественное открытие крытого комплекса «Урам». Уличная часть открылась в конце лета 2020 года, она стала самой большой среди экстрим-парков России.

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