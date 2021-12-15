Казанский экстрим-парк «Урам» стал обладателем всероссийской премии «Время молодых»

Казанский экстрим-парк «Урам» стал обладателем всероссийской премии. Об этом в своем Instagram сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«На первой Всероссийской премии „Время молодых“ казанский экстрим-парк „УРАМ“ выиграл в номинации „Лучшее место для молодежи!“ Так держать! Алга!» — написал под постом руководитель республики.

Подписчики поддержали новость. «Достойно, заслуженно, хичшиксез», «Очень хороший и красивый парк», — сказали интернет-пользователи.

Напомним, 22 ноября прошло торжественное открытие крытого комплекса «Урам». Уличная часть открылась в конце лета 2020 года, она стала самой большой среди экстрим-парков России.