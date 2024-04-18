Казанский экстрим-парк «Урам» признан лучшим культурно-досуговым пространством

Экстрим парк «Урам» победил во Всероссийской премии СБК в номинации «Лучшее культурно-досуговое пространство». Итоги конкурса подвели 17 апреля в Москве. Отмечается, что на нем отметили лучшие проекты, объекты и персоналии прошедшего 2023 года и начала 2024-го.

Победу казанскому парку присудил независимый экспертный совет, членами которого были лидеры спортивной индустрии и успешных руководителей. Причем кроме «Урама» в номинации сражались другие спортивные и досуговые центры, например, «Самарская Олимпийская Деревня», Музей «Динамо», аквакомплекс «Лужники», сообщает пресс-служба министерства по делам молодежи РТ.

Директор «Урама» Мария Крюкова поблагодарила всех за веру в парк, а также организаторов премии СБК, правительство Республики Татарстан и Минмол РТ.

«Это только наше начало, я думаю, что дальше будет еще больше и еще круче. Приезжайте все в Казань, в экстрим-парк “Урам”», — сказала она.

Напомним, что каждый год «Урам» посещают от 300 тыс. до 450 тыс. человек. В начале 2024 года парк даже стал одной из локаций для проведения «Игр Будущего — 2024».