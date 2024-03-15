Казанский эксперт прокомментировал попытки провокаций на избирательных участках в РТ

Фото: «Татар-информ»

Казанский эксперт и политолог Альберт Бикбов дал оценку попыткам ряда лиц устроить провокации на избирательных участках в Татарстане. Напомним, сегодня в республике и по всей стране стартовали выборы Президента России. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

«К сожалению, есть в республики определенные лица, желающие испортить татарстанцам праздник всенародного голосования. Так, на участках 239, 240, 241, 242 города Казани появились провокаторы. Они пристают к пришедшим проголосовать татарстанцам с провокационными вопросами, представляясь некими абстрактными "интервьюверами", мешая в кучу какие-то весьма странные "экзит-поллы" с интервью. При этом, кто они и откуда не раскрывают. Вопросы действительно провокационные - они нарушают тайну голосования и вводят людей в замешательство и негатив, что мешает татарстанцам голосовать», – рассказал «Татар-информу» Бикбов.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже рассказала о появлении журналистов с поддельными аккредитациями на избирательных участках.

«В Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы от гражданских инициатив, которые пытаются неправомерные действия осуществлять», — сообщила она.

Кроме того, к освещению действий провокаторов на УИК 296, 315, 328 уже подключилось протестное издание «7х7», которое консультирует по телефону уже предупрежденный силовиками республики известный провокатор Дмитрий Румянцев.

«Кстати, всех этих провокаторов уже выгнали с упоминаемых выше участков, но не исключено, что они где-то еще появятся. Так что, граждане, будьте бдительны», – говорит Бикбов.

Напоминаем, что статьей 141 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, общероссийском голосовании, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей.