Казанский эколог: Регулируемая дамба в Казани спасет Казанку от обмеления

Чтобы предотвратить в дальнейшем обмеление Казанки, необходимо создать регулируемую дамбу в Кировском районе Казани, под мостом. Об этом сегодня сообщил ИА «Татар-информ» руководитель секции реинтродукции редких видов растений, заместитель председателя республиканского отделения ВООП, председатель татарстанского отделения «Социально-экологического союза», заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев.

«Обмеление Казанки очень плохо влияет на редкие виды насекомых и растений. Популяция плавающей сальвинии по большей части погибла, погибло большое число моллюсков, придонная фауна, были заморы рыб, погиб целый ряд водных насекомых. Мы это сами видели. Идем под поселком Торфяным, а под ногами хрустит, все в раковинах погибших моллюсков. Такое было и раньше, когда вода уходила», – сказал он.

На обмеление Волги и Казанки жители столицы Татарстана обратили внимание еще в августе. В сентябре оно усилилось. У «Чаши» открылись многочисленные песчаные отмели, а искатели приключений этой осенью прогуливаются по обмелевшему дну рек. Наблюдательные татарстанцы, живущие вблизи Волги или часто бывающие у ее берегов, отмечали, что вода в сентябре убывала примерно на 6-8 см каждый день. Все это серьезно сказалось на водных обитателях.

В числе пострадавших от засухи на Казанке насекомых и растений Мухачев назвал большого водолюба черного – одного из крупнейших водных жуков, водяного скорпиона, а также прибрежные заросли сибирского ириса, болотный ирис и ужовник. Эколог пояснил, что решить проблему в дальнейшем возможно благодаря созданию регулируемой дамбы в Кировском районе Казани. Это нужно сделать для того, чтобы уровень воды на Казанке не зависел от попусков на Куйбышевском водохранилище.

«Мы это предлагали городу давным-давно, когда-то нас даже поддержали в Минэкологии РТ, но до сир пор вопрос стоит. Чтобы сохранить нормальную экологическую обстановку на Казанке, у нас должен стоять шлюз под мостом у Кировской дамбы. Вода упала, а здесь мы ее поддерживаем. В период половодья избыток воды будет вливаться в Волгу», – отметил собеседник.

Сергей Мухачев считает, что этот проект «не дешевый, но не безумный». При этом эксперт отметил, что давно не общался по данному вопросу с сотрудниками Минэкологии РТ, поскольку в связи с открытием в этом году питомника редких видов растений чаще сотрудничает с Госкомитетом РТ по биоресурсам. Он считает, что данный вопрос нужно решать на государственном уровне.

«Должно быть принято решение на уровне Правительства, ведь Казанка – серьезный объект. Однако необходимо провести предварительно экологическую экспертизу и решить множество технических вопросов с участием гидрологов и других специалистов», – сказал он.

В заключение беседы Сергей Мухачев посетовал на то, что у казанских экологов-активистов нет знакомых специалистов, которые бы провели предварительную гидрологическую экспертизу. Ведь далеко не все эксперты готовы работать безвозмездно, на общественных началах.