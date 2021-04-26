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Ру Тат
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26 апреля 2021  09:12
Евгений Калашников

Казанский Дворец земледельцев вошел в топ-3 самых популярных у туристов дворцов

Казанский Дворец земледельцев вошел в топ-3 самых популярных у туристов дворцов
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Рейтинг самых популярных у российских туристов дворцов составил сервис Tvil.ru. Казанский Дворец земледельцев занял в нем третье место.

Респондентов спрашивали, какие дворцы они чаще всего посещают в путешествиях. За здание Минсельхозпрода РТ проголосовали 4,84% опрошенных.
Уступил Дворец земледельцев только Воронцовскому дворцу в Алупке (45,16%) и Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге (38,71%).

В список также попали Коломенский дворец в Москве (3,23%), Путевой дворец в Твери (3,23%), Дворец Алфераки в Таганроге (3,23%) и Дом-дворец Баташевых в городе Выкса, Нижегородской области (1,61%).
 

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