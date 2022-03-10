«Казанский ДСК» увеличил выпуск сборных железобетонных изделий на 30%

Завод крупного панельного домостроения «Казанский ДСК» увеличил выпуск сборных железобетонных изделий (ЖБИ) после модернизации цеха по их производству. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

«В результате модернизации и внедрения новых технологий производственная мощность производства ЖБИ выросла на 30% – до 130 тысяч кубометров в год. Проект обновления производственного цеха был реализован благодаря ФРП РФ и Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана», – сообщил директор ООО «Казанский ДСК» Андрей Некрасов.

Средства, направленные на модернизацию, были выданы в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Производительность труда». Общая сумма инвестиций составила 94,6 млн рублей, из которых 52,2 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 22,4 млн рублей – Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.

Рост объема производства ЖБИ позволит решить задачи по национальному проекту «Жилье и городская среда», а также поспособствует достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».