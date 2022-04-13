«Казанский ДСК» нарастил производство железобетонных изделий до 130 тыс. кубометров в год

Завод крупного панельного домостроения «Казанский ДСК» модернизировал цех по производству сборных железобетонных изделий, благодаря чему выпуск продукции вырос на 30%, до 130 тыс. кубометров в год, сообщил директор предприятия Андрей Некрасов в ходе пресс-тура по производству.

«Было полностью снесено старое оборудование и установлены три новых линии производства. Полностью поменялась технология производства и мы стали выпускать те изделия, которые раньше не могли. В целом мощность повысилась на 30% и сейчас мы выпускаем по 130 тыс. кубов в год», – рассказал Некрасов.

Он добавил, что модернизация производства не только нарастила объемы выпуска продукции, но и позволила снизить себестоимость продукции примерно на 5%. Некрасов отметил, что из 12 новых установок 10 куплены у отечественных производителей.

Средства, направленные на модернизацию предприятия, компания получила в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Производительность труда». Общий объем финансирования составил 94,6 млн рублей. Из них 22,4 млн рублей предоставил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, а остальные 52,2 млн рублей – федеральный Фонд развития промышленности.

«Поддержка малого и среднего бизнеса на сегодняшний день является одним из главных направлений в экономике страны. Инвестиционно-венчурный фонд РТ поддерживает промышленные предприятия республики и предоставляет им льготное финансирование, для модернизации их производств», – заявил заместитель директора «Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана» Марсель Курбанов.

Он добавил, что несмотря на рост ставок по кредитам, промышленные организации Татарстана могут получить льготные займы на сумму от 20 до 100 млн рублей под максимальную ставку в 5% годовых. При этом первые два года предприятие может выплачивать только проценты по кредитам.