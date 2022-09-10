Казанские дети встретились с директором киностудии «Союзмультфильм»

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

Отдельной частью XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино является детская программа форума, которая проходит в детском центре «Экият». Внеконкурсные показы анимации из года в год привлекают детей и их родителей.

Сегодня состоялся показ внеконкурсной программы, подготовленной киностудией «Союзмультфильм». Она приурочена к 95-летию Вячеслава Котеночкина. Потому дети и родители смогли увидеть хорошо им знакомые мультфильмы «Котенок с улицы Лизюкова», «Попался, который кусался!», «Лягушка-путешественница», «Странная птица», «Старая пластинка».

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

После показа состоялась творческая встреча с директором киностудии Борисом Машковцевым.

«Как создатель к этим мультфильмам я не имею никакого отношения, так как и сам вырос на них. Но это та мультипликация, которая формировала мою личность, собственно, как и личности других нынешних сотрудников нашей киностудии», — признался гость в начале встречи.

Узнав, что перед ними директор киностудии, которая создает мультфильмы, маленькие зрители оживились и начали активно задавать вопросы. В первую очередь их интересовало, как стать сотрудником киностудии.

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

«На самом деле у нас работает огромное количество специалистов, около 40 профессий. Для всех нужно получать спецобразование. Основной навык, которым должны владеть наши сотрудники, — это работа с компьютерной графикой», — рассказал Машковцев.

Вместе с тем директор студии заметил, что начать заниматься анимацией можно и до поступления в вуз. К примеру, при казанском «Союзмультпарке» действует школа анимации для детей. Сам же Борис Машковцев стал сотрудником студии в 26 лет.

Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля

Он также поделился тонкостями работы на киностудии. К примеру, чтобы персонаж двигался одну секунду, художник должен сделать 24 рисунка. «За сутки аниматор рисует около двух секунд движения персонажа. На создание, скажем, шестиминутного мультфильма в среднем уходит четыре месяца», — пояснил Машковцев.

Кроме того, директор «Союзмультфильма» раскрыл ближайшие планы студии. Среди них — создание нового многосерийного мультфильма. Также готовится к выходу в прокат на широком экране полнометражный мультфильм с персонажами из анимационного сериала «Тайны Медовой долины».

Творческая встреча состоялась в рамках XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».