В Петербурге одновременно собрались три суперклуба из Казани

Сегодня в Санкт-Петербурге находятся сразу три суперклуба из Казани, что является очень редким случаем.

Еще вчера на арене хоккейного дворца спорта «Ледовый» волейбольный «Зенит-Казань» сокрушил в полуфинале Кубка России новосибирский «Локомотив». Сегодня в 19.00 он начнет финальный поединок с московским «Динамо». В активе казанцев рекордные девять побед в Кубке страны.

Баскетбольный УНИКС на «Сибур Арене» начал противоборство с местным «Зенитом» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. Победа должна вывести казанцев на первое место в турнире.

Завтра в полуфинале женского волейбольного Кубка России казанское «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Ленинградкой». В активе представительниц Казани шесть Кубков России, в том числе и 2020 года.