Казанский ЦУМ закрывается с 30 сентября на реконструкцию

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торговый центр «Казанский ЦУМ» на этой неделе прекратит свою работу.

«С 30 сентября ЦУМ не будет работать. Он закрывается на реконструкцию», – сообщили «Татар-информу» в торговом центре.

Как стало известно агентству, в настоящее время разрабатывается концепция использования помещения, предполагается, что в будущем здесь будет создан центр ремесел.

Напомним, идея создания центра возникла на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе РТ. Рустам Минниханов предложил создать подобие индустриального парка для мастеров народных художественных промыслов – по примеру IT-парка имени Башира Рамеева, КИП «Мастер» при КАМАЗе или «Химграда».

«Нам нужна такая площадка, чтобы создать условия для ремесленников, для тех, кто руками работает, кто умеет что-то создавать. На одной площадке, где ремесленники будут работать, они смогут учиться друг у друга, стимулировать друг друга. Там же можно организовать централизованную реализацию продукции. Надеюсь, что наша мечта сбудется. Мы сейчас несколько вариантов ищем», – сказал тогда Минниханов.