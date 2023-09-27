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Казанский ЦУМ закрывается с 30 сентября на реконструкцию
Торговый центр «Казанский ЦУМ» на этой неделе прекратит свою работу.
«С 30 сентября ЦУМ не будет работать. Он закрывается на реконструкцию», – сообщили «Татар-информу» в торговом центре.
Как стало известно агентству, в настоящее время разрабатывается концепция использования помещения, предполагается, что в будущем здесь будет создан центр ремесел.
Напомним, идея создания центра возникла на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе РТ. Рустам Минниханов предложил создать подобие индустриального парка для мастеров народных художественных промыслов – по примеру IT-парка имени Башира Рамеева, КИП «Мастер» при КАМАЗе или «Химграда».
«Нам нужна такая площадка, чтобы создать условия для ремесленников, для тех, кто руками работает, кто умеет что-то создавать. На одной площадке, где ремесленники будут работать, они смогут учиться друг у друга, стимулировать друг друга. Там же можно организовать централизованную реализацию продукции. Надеюсь, что наша мечта сбудется. Мы сейчас несколько вариантов ищем», – сказал тогда Минниханов.
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