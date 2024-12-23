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Казанский цирк запустил новогодний «Лабиринт» по сказке «Алиса в стране чудес»
Совместно с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре, при участии дрессировщика Белорусского госцирка, заслуженного артиста России Сергея Нестерова Казанский цирк создал к новогодним праздникам сказку «Лабиринт». Режиссерами постановки стали Евгения Шевцова и хореограф Ольга Полтарак.
В основе сюжета – произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». На арене – и Шляпник, и Чеширский кот, мышь Соня, Красна Королева, и, конечно, сама Алиса. Всегда опаздывающий персонаж Кэрролла Белый Кролик будет встречать и развлекать гостей в фойе вместо Деда Мороза во время сбора зрителей на представление. Он же может пробежаться прямо через зрительские ряды между цирковыми номерами, скатываясь кубарем по лестнице.
«Его сыграет Павел Логинов – актер Казанского камерного театра «SDVIG». Вообще же эта программа – содружество нескольких цирков. Цирк Никулина – дружественный нам цирк. Мы очень любим их постановки. Я считаю, что в цирке Никулина сейчас рождаются самые лучшие цирковые программы и их должна увидеть Казань. Цирк Никулина всегда идет нам навстречу. Но в этом представлении участвуют не только артисты цирка Никулина, но и наша цирковая школа, казанские артисты и аттракцион Сергея Нестерова из Минского цирка», – подчеркнула директор Казанского цирка Эльмира Булатова.
Восемь артистов из Казани задействовано в постановке, в том числе, Дед Мороз и Снегурочка. В образах «волшебников» предстанут Артем Куртымов и Элина Кашапова. Также в номере на кольце сыграют четыре воздушные гимнастки от Казанской цирковой школы и еще одна – в номере с парящей спиралью.
Чеширского кота сыграет клоун Анатолий Окулов–Акул. Его персонаж поразит зрителей аквилибром на четырех канатах в позе Витрувианского кота.
Когда на сцене появляются в котле пудели, дети – в восторге. С собаками – бабушка Безумного Шляпника, которую сыграла дрессировщица, заслуженная артистка России Асият Агаева, а самого Шляпника «изобразил» Даниил Шарнин. Также на сцене – Красная Королева (Ольга Лифенцева) и мышка Сони (Филгат Зиятдинов).
Далее идет конный номер «Свобода лошадей», символизирующий черную и белую лошадь в шахматах. На арене – лошадки Елены Павлович.
Эмоции вызывают и вольтиж с трюками на «русской палке» от группы акробатов под руководством Ильи Тюфяева, воздушные гимнасты Елена Шипаева и Виталий Попета, эквилибрист Алексей Беленьков и акробаты под руководством Максима Сельнихина в редком цирковом жанре «икарийские игры».
Одним из самых ярких номеров программы традиционно станет выход хищников. Четыре белых тигра дрессировщика Сергея Нестерова – пример гуманной дрессуры и гармонии между человеком и животными, уверяют в цирке.
В «Лабиринте» Алисы зрители окажутся больше, чем на два часа (с антрактом). Новогоднее представление Казанский цирк покажет в новогодние каникулы и до последнего воскресенья января, чтобы больше зрителей смогли успеть на новогоднюю сказку. Из 98 тыс. потенциальных зрителей за 38 дней программы 10 тысяч билетов предоставит мэрия Казани членам семей участников СВО.
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