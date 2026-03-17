Культура 17 марта 2026 18:03

Казанский цирк в апреле представит спектакль «Мирас» в Будапеште

Показы спектакля «Мирас» Казанского государственного цирка с 20 апреля стартуют в Будапеште. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова на 19-м заседании Госсовета РТ.

«Казанский государственный цирк еще в 2024 году представил первый национальный театрально-цирковой спектакль по произведениям Тукая. Эта работа заложила основу для более масштабного проекта», – заявила она.

Адгамова напомнила, что премьера спектакля «Мирас» – «Наследие» состоялась 12 июня прошлого года.

«Этот спектакль-фэнтези, впервые представляющий многовековую татарскую культуру через синтез циркового искусства, хореографии, вокала и современных спецэффектов, заслужил признание у зрителей. С успехом прошли гастроли в Белоруссии», – подчеркнула она.

Этот проект позволил увидеть знакомых с детства персонажей в новом, зрелищном воплощении, что особенно важно для сохранения интереса к национальной культуре у подрастающего поколения, заметила первый замминистра культуры.

В топе
Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

Фарид Мухаметшин избран Почетным Председателем Государственного Совета РТ

17 марта 2026
Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

Фарид Мухаметшин: «Решение о сложении полномочий было обдуманным и взвешенным»

17 марта 2026
